জার্সিতে নিজের নাম দাও, ডোয়েন ব্রাভোকে বললেন সাইমন ডোল

ডোল এর সঙ্গে যোগ করেন, ‘‘তোমার জার্সিতে নিজের নাম লেখ, যাতে দর্শকরা বুঝতে পারে মাঠে কে খেলছে। এটা ডোয়েন ব্র্যাভো। কোনও চ্যাম্পিয়ন নয়! কিসের চ্যাম্পিয়ন।''

ডোলের এই মন্তব্যে টুইটারে সমর্থকরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যা‌ন। অনেকেই আবার ব্র্যাভোর চ্যাম্পিয়ন্স ট্যাগের পক্ষে মত দেন।

Simon Doull preaching on global t20 commentary!Dwayne Bravo's shirt says Champion instead of his name."CHAMPION OF WHAT?" Says Doullie in exasperation!"Use your real name!" Gist of it is he feels it's doing the game a disservice in the context of introducing it to potential fans. pic.twitter.com/kIQ5MXl0Re — Sumarie (@Sumarie_Tax_SA) July 29, 2019

Simon Doull went on a rant today at the GT20 taking great umbrage at Dwayne Bravo wearing "Champion" on the back of his Winnipeg jersey instead of "Bravo".

Doull: "I know this is going to sound a bit pedantic but I don't like that at all. I do not like... put your real name!" 1/ pic.twitter.com/G8dXcGQhkx — Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) July 30, 2019

Doull continued: "...so that the young kids, the older fans, the men, the women that come along to watch this game know exactly who that is. That is Dwayne Bravo. It's not 'Champion'! Champion of what?" — Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) July 30, 2019

২০১৬তে ব্র্যাভোর নিজের লেখা ‘চ্যাম্পিয়ন' গানটি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল রাতারাতি। এই মুহূর্তে তিনি খেলছেন কানাডা গ্লোবাল টি২০তে উইনিপেগ হকসের হয়ে।

সোমবার টরন্টো ন্যাশনালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে চার উইকেট নেন তিনি। যার ফলে তিন উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় তাঁর দল। কিন্তু ব্যাট হাতে তেমন কিছু করতে পারেননি তিনি।

তিন ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ব্র্যাভো ছ'টি উইকেট নিয়েছেন এবং ৪৬ রান করেছেন।