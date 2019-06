নিজের স্টাম্প উড়িয়ে আউট হলেন শোয়েব মালিক, মজায় মাতল টুইটার

সঙ্গে সঙ্গেই সেই আউটের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

Wicket goes to who? — Shyamika Perera (@ShyamikaD) May 17, 2019

Hahahaha...hit wicket of the century... — Abhishek Pandey (@paandey1993) May 17, 2019

Pakistan, only Pakistan can produce such gold comedy moments so frequently on the cricket field. — Yash (@yash_gy77) May 17, 2019

He is playing tennis — PRAVEEN REDDY (@05munnapraveen) May 17, 2019

Shoaib Malik gets OUT hitting his own wickets



Even England players laughing because the saying "Aap Apne Dushman Khud Hain" just turned true

Embarrassing! #ENGvPAK — Mona Alam (@MonaAlamm) May 17, 2019

এই ম্যাচ হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। যার ফলে একম্যাচ বাকি থাকতেই ৩-০তে সিরিজ জিতে নিয়েছে ইংল্যান্ড। যদিও একটা সময় জয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তান। টপ অর্ডার ধসে পড়ার পর ইংল্যান্ডকে বাঁচান বেন স্টোকস। তাঁর অপরাজিত ৭১ রানের সুবাদে বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ তিন বল বাকি থাকতেই তিন উইকেটে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেয়।

পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ইংল্যান্ড ৩-০তে জিতে নেয়। একটি ম্যাচ এখনও হাতে রয়েছে।

২০১ বলে ৩৪১ রানের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের সামনে। ১১৪তে জেসন রয় আউট হওয়ার সঙ্গে ১০ বলে সাত রানের মধ্যেএ তিন উইকটে পড়ে যায় ইংল্যান্ডের।