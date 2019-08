‘সুলতান অফ সুইং’-এর সঙ্গে ছবি শেয়ার করলেন শচীন তেন্ডুলকর

শচীন তেন্ডুলকার ভেবেছিলেন তাঁর প্রথম টেস্ট ইনিংসই হবে তার জীবনের শেষ ইনিংস

It was, as always, such a joy to meet @MarkKnopfler for breakfast and chat about music, sports and life! A great musician, human being and truly the Sultan of Swing pic.twitter.com/4Wl963Uxe5