মজার ভিডিও শেয়ার করলেন শচীন, টুইটারে ট্রোল হলেন ধর্মসেনা

তামিলনাডু প্রিমিয়ার লিগে বিচিত্র বোলিং অ্যাকশনের ‘পুরস্কার' পেলেন অশ্বিন

A friend shared this video with me.

Found it very unusual!

What would your decision be if you were the umpire? pic.twitter.com/tJCtykEDL9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 24, 2019

বোলারের দুর্ভাগ্যের প্রতি সমবেদনা জানালেও অনেক ক্রিকেট রসিক মজাদার কমেন্টও করেছেন। তেমনই একজন লেখেন, ‘‘ব্যাটসম্যান গ্রেফতার হলেও বেল পেয়ে ছাড়া পেয়ে গেলেন।''

Isse b bura dekha h pic.twitter.com/puHQl4EOUe — Nvi (@nvipedia) July 24, 2019

The bail has been dislodged so it should have been given out, idk why umpires didn't give it out — Zayn (@zain_magsi) July 24, 2019

কেউ কেই এই ভিডিওর প্রসঙ্গেই এনে ফেলেন শ্রীলঙ্কার আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনার প্রসঙ্গ। এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালের শেষ ওভারে ওভারথ্রোয়ে এক রান বেশি দিয়ে ফেলায় বিতর্কে জড়ান তিনি।

চোটের পর প্রথম ব্যাট হাতে নামলেন শিখর ধাওয়ান, দেখুন ভিডিও

একজন এই ভিডিওটিতেও ধর্মসেনাকেও টেনে এনে লেখেন, ‘‘উনি জানেন এই পরিস্থিতিকে কী করে সামলাতে হয়।'' অন্য একজন লেখেন, ‘‘আউট হবে যদি বোলার বেশি চার মেরে থাকে।''

His decision will be final https://t.co/2i900zrwNa — Kuptaan (@Kuptaan) July 24, 2019

He know how to handle such situations,,, pic.twitter.com/4TYJr2szTV — Vineeth Menon (@Vineeth_Menon93) July 24, 2019

This guy literally screwed NZ team by his decision — shivraj (@shiv_9668) July 24, 2019

If dharmasena was there it definitely out



If simon taufel was there it definitely not out!!#ICCRules — Rajan (@Rajan_hotSpur) July 24, 2019

এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ধর্মসেনা স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর ‘ভুল' হয়েছিল। লর্ডসের ফাইনাল ম্যাচের ফাইনাল ওভারে তাঁর উচিত ছিল এক রান কম দেওয়া।

রান আউট থেকে বাঁচতে লাফ দেন বেন স্টোকস বল তাঁর ব্যাটে লেগে বাউন্ডারিতে পৌঁছে গেলে আম্পায়ার সব মিলিয়ে ছ'রানের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল ছিল। স্টোকস একটি রানই সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু থ্রো করার সময় পর্যন্ত দ্বিতীয় রানটি নেওয়ার ক্ষেত্রে দুই ব্যাটসম্যান একে অপরকে অতিক্রম করেননি বলে দ্বিতীয় রানটি যোগ হবে না। আর এখানেই ভুল করেন ধর্মসেনা। তিনি পাঁচ রানের বদলে ছ'রান দেন।

শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের তোলা ২৪১/৮-এর জবাবে ইংল্যান্ড অল আউট হয় ২৪১ রানে।

খেলা গড়ায় রুদ্ধশ্বাস সুপার ওভারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ‘টাই' হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারির সংখ্যায় এগিয়ে থাকার ফলে ইংল্যান্ড জিতে যায়।

‘সানডে টাইমস'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধর্মসেনা জানিয়েছেন, তিনি টেলিভিশন রিপ্লে দেখলে বুঝতে পারতেন ব্যাটসম্যানরা একে অপরকে অতিক্রম করেননি।

তিনি বলেন, ‘‘আমি মানছি বিচারে একটা ভুল হয়েছিল। টিভি রিপ্লে দেখে বুঝতে পেরেছি।''

তবে তিনি এও বলেন, ‘‘কিন্তু আমাদের কাছে সুযোগ ছিল না টিভি রিপ্লে দেখার এবং আমার কোনও আক্ষেপ নেই এমন সিদ্ধান্তের জন্য।''