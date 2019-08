রোহিত-কোহলি সম্পর্কের ফাটল নিয়ে জল্পনার মধ্যেই রোহিত শর্মার রহস্যময় টুইট

রোহিতের সঙ্গে কোনও সমস্যা নেই একথা কোহলি জানানোর পরই একটি রহস্যময় টুইট করেছেন রোহিত। বুধবার করা ওই টুইটে রোহিত লেখেন, ‘‘আমি দলের জন্য খেলতে নামি না। আমি দেশের জন্য খেলি।'' সেই সঙ্গে তিনি পোস্ট করেন তাঁর ব্যাট করতে নামার একটি ছবি।

দলের ড্রেসিংরুম খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ, জানালেন অধিনায়ক কোহলি

I don't just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk