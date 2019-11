জানুয়ারি থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে পারেন এমএস ধোনি: রিপোর্ট

নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানাচ্ছে, ‘‘তিনি তাঁর ফিটনেসের উপর কাজ শুরু করেছেন জিম দিয়ে। তিনি ব্যাডমিন্টন, টেনিস ও বিলিয়ার্ডসও খেলছেন। এগুলো সবই তাঁর প্রস্তুতির অংশ। তিনি হয়তো তাঁর প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট জানুয়ারি থেকে শুরু করবেন। তার মানে ঝাড়খণ্ডের হয়েও খেলবেন না।''

নতুন গাড়ি হাঁকিয়ে পৌঁছতেই ‘ধোনি ধোনি' চিৎকারে ফেটে পড়ল স্টেডিয়াম

এই রিপোর্ট এও জানাচ্ছে, ধোনি হয়তো ঝাড়খণ্ড অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সঙ্গে অনুশীলন করবেন। সিনিয়র দল তখন মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে সুরাট যাবে। ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট।

সূত্রের খবর, ‘‘তিনি সিনিয়র ঝাড়খণ্ড দলের এক জন সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তার কথা অনুযায়ী সিনিয়র দল মুস্তাক আলি খেলতে যাবে। যা ৮ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। তবে তিনি অনূর্ধ্ব-২৩ দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করবে।''

