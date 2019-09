৩৩ বছরে পা দিলেন Ravichandran Ashwin, শুভেচ্ছায় ভাসালেন তিনি

Wish you a great birthday brother @ashwinravi99. Hope to see you soon as winter is coming.pic.twitter.com/0rhU9LwSoM - cheteshwar pujara (@cheteshwar1) September 17, 2019

Happy nameday to the biggest Game of Thrones fan in the Indian Cricket Team, @ashwinravi99!



Hope you have a fabulous birthday! - Mayank Agarwal (@mayankcricket) September 17, 2019

উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান পার্থিব প্যাটেলও জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের স্পিনারকে। তিনি টুইটে লেখেন, ‘‘শুভ জন্মদি‌ন অ্যাশ.. দারুণ কাটাও বন্ধু।''

প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ফাস্ট বোলার রাসেল আর্নল্ড শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অশ্বিনকে তাঁর এই বিশেষ দিনে। তিনি লেখেন, ‘‘শুভ জন্মদিন... আশা করি খুব বাল দিন কাটবে.. শুভেচ্ছা।''

Dei @ashwinravi99 Happy Birthday da .. hope you have a Kalachifying day .. all the best !!! — Russel Arnold (@RusselArnold69) September 17, 2019

বিসিসিআই একটি ভিডিও টুইট করেছে যেখানে অশ্বিনের ১০০, ২০০ ও ৩০০তম টেস্ট উইকেটের সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আইসিসি আবার তিন ফর্ম্যাটে তাঁর উইকেটের তুলনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

Test wicket No. 100

Test wicket No. 200

Test wicket No. 300

Happy Birthday @ashwinravi99 #TeamIndia pic.twitter.com/7xJB4JQ8Bz - BCCI (@BCCI) September 17, 2019

ভারতের সফলতম টেস্ট বোলারদের মধ্যে একজন অশ্বিন। টেস্ট ক্রিকেটে এখ‌নও পর্যন্ত তাঁর ঝুলিতে এসেছে ৩৪২ রান। এ ছাড়া একদিনের ক্রিকেটে তিনি ১৫০ ও টি২০তে ২৩২ উইকেট নিয়েছেন।

এই মুহূর্তে অশ্বিন কাউন্টিতে নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে খেলছেন। ইতিমধ্যেই এক ম্যাচে পাঁচ উইকেট নেওয়া হয়ে গিয়েছে তাঁর। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনি আবার দেশের জার্সিতে ফিরবেন।