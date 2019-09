Ravi Shastri কী ছবি পোস্ট করলেন যা ঘিরে তৈরি হয়ে গেল মজার মেমে

Sunny Jamaica. The punch in my left hand tastes divine pic.twitter.com/bGUTlp4NxZ — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) September 4, 2019

এক ফ্যান লেখেন, ‘‘কোচিং করিয়ে দলের মুড নষ্ট করার থেকে একা পান করা, আপনার বলিদান আমরা সব সময় মনে রাখব। স্যার, শ্রদ্ধা।''

Drinking alone instead of spoiling the team by coaching them, we will always remember your sacrifice sir, respect. — Scar (@RAC7R) September 4, 2019

আর একজন লেখেন, ‘‘আমার ক্রিকেট কোচ আমাদের সব সময় বলে‌ন, কখনও অ্যালকোহল ও ধূমপান না করতে।''

And my cricket coaches used to tell us never do alcohol and tobacco. — Varoon Galagali (@gvaroon) September 4, 2019

Good one coach enjoy pic.twitter.com/c0P5OBe8RG — Pradeep (@PradeepNU1) September 4, 2019

Darubaaz — Maithun (Fauxy) (@Being_Humor) September 4, 2019

hamaara khoon aur apni daaru peene ke alawa tumhara aur koi kaam hai??? — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 5, 2019

Even the Paunch looks 8 Months Divine — Chowkidar Mihir Pandya (@IamMihirPandya) September 4, 2019

রবি শাস্ত্রীর কোচিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ ৩-০-তে, তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ এক ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে যাওয়ায় তা ২-০ ও দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ২-০তে জিতে একমাসের দীর্ঘ সফর শেষ করেছে ভারত। তার মধ্যেই নতুন করে ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্বে বহাল করা হয়েছে রবি শাস্ত্রীকে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে টেস্ট সিরিজ জয়ের সঙ্গেই আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ দারুণভাবে শুরু করে দিয়েছে ভারত। ১২০ পয়েন্ট নিয়ে টেবলের শীর্ষে রয়েছে ভারত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। তাদের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১-এ শেষ হয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজে জয়ের সঙ্গে অধিনায়ক বিরাট কোহলিও টেস্ট ক্রিকেটে ছাপিয়ে গিয়েছেন এমএস ধোনিকে। এই মুহূর্তে ভারতের সফলতম টেস্ট অধিনায়ক বিরাট কোহলিই। ধোনি ৬০ ম্যাচে ভারতকে ২৭টি জয় এনে দিয়েছিলেন। কোহলির জয়ের সংখ্যা ২৮।