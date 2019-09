PM Modi's Birthday: কোহলি, সচিনসহ ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা

Wishing our honourable Prime Minister, @narendramodi ji a very happy birthday. Wish you all the good health and success in your pursuit of taking our nation to greater heights. ???????????????? @PMOIndia - Virat Kohli (@imVkohli) September 17, 2019

Happy Birthday Hon. PM @narendramodi ji. Your vision for a healthier and cleaner India is an inspiration for all.

May you always be blessed with good health in life. - Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2019

ওপেনিং ব্যাটসম্যান শিখর ধাওয়ান ও নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

তিনি লেখেন, ‘‘আমাদের দেশকে সেরা করে তোলার জন্য আপনার যে কাজ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ।''

Happy Birthday to our respected and honourable Prime Minister, @narendramodi ji.. Thank you for all your efforts towards making our country greater than ever, sir. ???? - Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 17, 2019

চেতেশ্বর পূজারা শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, ‘‘আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। সুস্থ থাকুন, আরও সাফল্য আসুক আগামী বছরগুলোতে।''

Happy birthday to our respected and honourable Prime Minister @narendramodi ji, wishing you good health and great achievements in the years ahead ???? - cheteshwar pujara (@cheteshwar1) September 17, 2019

প্রাক্তন ক্রিকেটার ও বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীরও তাঁর নেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাঁর জন্মদিনে।

তিনি লেখেন, ‘‘যে সংসদ ও মাকে একই জায়গায় রেখেছেন, একমাত্র তাঁর সামনেই নিজের মাথা ঝোঁকানোএ যায়। এরকম প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আমি গর্বিত। মোদীজি দেশের সম্মান। জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা।''

অল-রাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

Birthday wishes to our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji. Wishing you health and happiness. #HappyBdayPMModi - hardik pandya (@hardikpandya7) September 17, 2019

এই তালিকায় রয়েছেন আরও অনেক ক্রিকেটার। ভিভিএস লক্ষ্মণ, হরভজন সিং, ক্রুনাল পাণ্ড্যেসহ আরও অনেকে।

Wishing honourable Prime Minister, @narendramodi ji a very very happy birthday. Wishing you great health and best wishes in your pursuit of making India reach greater heights. - VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 17, 2019

Happy birthday sir @narendramodi May you continue to inspire us all????????..wish you long and healthy life.. #happybirthdaynarendramodi #HappyBirthdayPM - Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 17, 2019

Here's wishing our Honourable Prime Minister @narendramodi ji a very happy birthday #HappyBdayPMModi - Krunal Pandya (@krunalpandya24) September 17, 2019

Happy birthday to our honourable Prime Minister @narendramodi ji. - IamKedar (@JadhavKedar) September 17, 2019

জন্মদিনের সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী গুজরাতে যান। সেখানে স্ট্যাচু অব ইউনিটি দেখেন নর্মদা নদীর তীরে। এর পর সর্দার সরোবর ড্যামে নমামি নর্মাদে ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করেন।