টেস্টে রোহিত শর্মাকে নিজের ব্যাটিং উপভোগ করতে দেওয়ার অনুরোধ বিরাট কোহলির

"@ আইএমভিকোহলি আমরা আশা করি আপনি এখানে পাকিস্তান এসে ক্রিকেট খেলবেন। আমরা আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনার খুব বড় ভক্ত। অনেক ভালবাসা এবং শক্তি দিলাম আপনাকে # পাকভার্সেসশ্রী # লাহোর # " ছবিটির পাশাপাশি লিখেছেন ওই বিরাট ভক্ত।

এই পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া মিলেছে। কেউ বিরাট কোহলির প্রতি ওই পাকিস্তানির ভালবাসা ও আবেগকে সম্মান করেছেন তো কেউ আবার পছন্দ করেননি বিষয়টি। নানা রকমের মন্তব্য এসেছে এই পোস্টটি ঘিরে।

এখানে রইল কিছু প্রতিক্রিয়া:

Good to see this... — guru (@guru02513851) October 9, 2019

Sureek din — Surya prakash Sharma (@imsurya07) October 9, 2019

Respect! Stay blessed! — SHInd (@HariOmSharnam) October 9, 2019

Inshallah brother! bas thode halaat ache ho jaye. Will love to visit pak myself. Just hope PM IK take action against terror groups. — Pranav Saraswat (@PranavSaraswat6) October 9, 2019

Hope one day it will happen — ajay (@ajaykarthich) October 9, 2019

I can understand your feelings and respect, but until and unless you will not stop terrorism it's impossible — Baba Goswami (@BabaGoswami5) October 9, 2019

Respect! Stay blessed! — SHInd (@HariOmSharnam) October 9, 2019

Bhai tum log Indian team ko wahi maar daloge.... — Jyotirj (@Jyotirj4) October 9, 2019

Lol they don't want to be bombed by terrorist — Aryan Singh (@AryanSi11955516) October 9, 2019

পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কার মধ্যে হওয়া সীমিত ওভারের সিরিজটি দক্ষিণ এশিয়ার ওই দেশটিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনকেই যেন চিহ্নিত করেছে। পাকিস্তানি অনুরাগীদের জন্য এটি একটি স্মরণীয় সিরিজ কারণ বহুদিন পর তাঁরা পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে ঘরের মাঠে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে দেখছেন।

শরীর জুড়ে শুধুই তিনি, যাঁকে দেখে কাছে টেনে নিলেন Virat Kohli

প্রথম ম্যাচটি বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলেও একদিনের সিরিজটি ২-০ তে জিতে নিয়ে দেশের অনুরাগীদের মন রেখেছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা।

যদিও ঘরের মাঠে টি টোয়েন্টি সিরিজে ভাল ফল করতে ব্যর্থ হন তাঁরা। একটি খেলা বাকি থাকতেই শ্রীলঙ্কার কাছে সিরিজটি হেরে যায় পাকিস্তান।

সফরের চূড়ান্ত ম্যাচে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কাকে ১৪৭/৭ উইকেটে বেঁধে রাখলেও সেই রান তাড়া করতে নেমে ২০ ওভারে ১৩৪/৬ রান করতে সক্ষম হয় এবং ম্যাচটি ১৩ রানে হেরে যায়। শ্রীলঙ্কা ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয়।