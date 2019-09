ভারতের জামাই হলেন পাক পেসার Hasan Ali, আমন্ত্রণ ছিল ভারতীয় ক্রিকেটারদেরও

Hassan Ali doing his wicket-taking celebration at a desert safari ahead of his Mehndi today pic.twitter.com/J37jZySDOk

হাসান আলির ‘‘অবিবাহিত হিসেবে শেষ রাত'' শিরোনামের ছবি দেখে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান টেনিস সম্রাজ্ঞী সানিয়া মির্জা। তিনি লেখেন, ‘‘অভিনন্দন হাসান। তোমাদের দু'জনকে সারা জীবনের জন্য ভালবাসা ও সুখে থাকার কামনা। এবার আমাদের তোমরা ট্রিট দেবে ‘নান্দোস'-এর থেকেও বড় করে।'' প্রসঙ্গত ‘নান্দোস' একটি দক্ষিণ আফ্রিকান চেন রেস্তোরাঁ। পাকিস্তানের আর এক তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে ভারতের টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার বিয়ে হয়েছে কয়েক বছর আগে।

ভারতের জামাই হতে চলেছে‌ন পাক পেসার! কীভাবে শুভেচ্ছা জানালেন Sania Mirza

Congratulations Hassan wish you both a lifetime of love and happiness .. this time you'll have to treat us to more than Nandos though https://t.co/CEXysWNv4F