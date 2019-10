দ্বিতীয় টেস্টে ফ্লাড লাইট বন্ধ হয়ে ট্রোল হতে হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে

এক জন তো এও বলে ফেলেন যে, পাকস্তান ক্রিকেট বোর্ড মনে হয় বিদ্যুতের বিল মেটায়নি। এরকম নানা টুইটেএ ভরে ওঠে সোশ্যাল মিডিয়া।

দেখে নিন ফ্যানদের সেই সব মজাদার উক্তি:

Power cut during #PAKvSL. As Pakistan failed, finally Srilanka team paid the bill.

International live telecast of Economy failure. pic.twitter.com/bUoO2blp9x — prayag sonar (@prayag_sonar) October 1, 2019

Power cuts Deprived Jayasuriya of a well deserved maiden 100#PAKvSL — Priyansh Chandra (@Pricd05) September 30, 2019

#PAKvSL, pay bill for uninterrupted power supply pic.twitter.com/TTPj3YzsIm — Jagadish Mohanta (@JagadishMohant8) September 30, 2019

Lol#PAKvSL — SarcasticDude (@Trouble20680883) September 30, 2019

The word "lights" in "City of Lights" is silent#PAKvSL — Ali Haider (@__Multani) September 30, 2019

#PAKvSL match stopped as one of the flood light towers has gone out. pic.twitter.com/21tpAXpUTs — Farhan Mallick (@FGMallick) September 30, 2019

২০০৯-এ শ্রীলঙ্কা টিম বাসের উপর হামলার পর এই প্রথম পাকিস্তানের মাটিতে প রাখল তারা। আতঙ্কে অনেক প্লেয়ারই নাম তুলে নিয়েছে এই সিরিজ থেকে। সেই তালিকায় লাসিথ মালিঙ্গা, অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসসহ আটজন প্লেয়ার রয়েছেন।

প্রথম টেস্ট ভেস্তে যাওয়ার পর দ্বিতীয় টেস্ট পাকিস্তান জিতে যাওয়ায় দেশের ক্রিকেটের জন্যও ভাল খবর। ৬৭ রানে শ্রীলঙ্কা হারিয়ে দেয় তারা। বাবার আজম সেঞ্চুরি করেন এবং পাঁচ উইকেট নেন উসমান শিনওয়ারি।

এই জয়ের সঙ্গে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০তে এগিয়ে গেল পাকিস্তান। শেষ ম্যাচও হবে এই মাঠেই।