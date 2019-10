সরফরাজ আহমেদ বিদায়ে টুইট করে পাকিস্তান বোর্ডকে ট্রোল হতে হল

সেই সাংবাদিক টুইটে সেই ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, ‘‘সরফরাজকে নির্বাসিত করার পর পিসিবির আসল টুইট। ক্লাসি।''

Here is ⁦@TheRealPCB⁩ tweet moments after Sarfaraz was sacked. Classy. (Background score courtesy my one-year old) pic.twitter.com/QuCqxQTDXJ — Osman Samiuddin (@OsmanSamiuddin) October 18, 2019

পিসিবি পাল্টা টুইট করে। সেখানে লেখা হয়, ‘‘পিসিবি এই পোস্টের জন্য ক্ষমা চাইছে এবং মেনে নিচ্ছে এই পোস্টের সময়টা ঠিক ছিল না। এই পোস্ট আগে থেকেই ঠিক করা ছিল টি২০ বিশ্বকাপের এক বছর বাকিকে প্রোমোট করার জন্য। কিন্তু এই পোস্টের সময় দল নির্বাচনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিল। পিসিবি তাঁর জন্য দুঃখিত।''

The PCB apologies for this post and accepts the timing of it was wrong. This was a pre-planned post as part of the one-year to go #T20WorldCup promotional campaign. The timing of this post clashed with the captaincy announcement for which the PCB offers its regrets. — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 18, 2019

সমর্থকরা যদিও পিসিবির ক্ষমা প্রার্থনায় খুশি নয়। তাঁদের মতে, এই ক্ষমাপ্রার্থনা দূভাগ্যজনক এবং অসম্মানের। এর আগেও সরফরাজ আহমেদকে সরিয়ে আজহার আলিকে টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়ার জন্য সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে পিসিবিকে।

Pathetic, PCB. Plain pathetic. Also, just wait until Fakhar lets us all down, once again. — Maria Shamim (@Mariaa_54) October 18, 2019

এক ফ্যানের প্রশ্ন, পিসিবির টুইটার হ্যান্ডল কি দু'বছরের শিশু চালায়?

তিনি লেখেন, ‘‘ও সত্যিই? ক্ষমা প্রার্থনা? ভুল সময়? অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট কি দু'বছরের বাচ্চা চালায়? আমি এটা জানতে মুখিয়ে রয়েছি! এর পরও মানুষ বলবে পিসিবির কোনও প্লেয়ারের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোন লক্ষ্য নেই।''

Oh really? Apologies? Wrong timing? Is a two-year old running this official account? I, for one, would really like to know this! And then people say, there are no ulterior motives going on in PCB against any player. Pathetic! — ہُما (@mysteriouslywow) October 18, 2019

Sharam tum ko magar ati nahi! — Baber Hasan (@BaberHasan) October 18, 2019

Your explanation is more absurd than the tweet itself. And just look at the tweet video again, what kind of promotion was THAT!!?? — Azhar (@az_usmani) October 18, 2019

সরফরাজ আহমেদ বাদ যাওয়ার পর নতুন দুই অধিনায়ককে তাঁর শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি।

তিনি বলেন, ‘‘আমার শুভেচ্ছা রইল আজহার আলি ও বাবর আজমের জন্য এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্যও। এবং আমি আশা করি ওরা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।