সরফরাজের জায়গায় আজহার আলি, পাকিস্তান ফ্যানদের তোপের মুখে পিসিবি

আজহার আলিকে ২০১৯-২০ মরশুমের জন্য বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তানের অধিনায়ক করা হয়েছে। এদিকে বাবর আজম দায়িত্ব পেয়েছেন আগামী বছর অস্ট্রেলিয়ায় আইসিসি টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

পাকিস্তান অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি টি২০ ম্যাচ ও দু'টি টেস্টের সিরিজ খেলতে যাওয়ার কথা পাকিস্তানের। ২০১৯ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অধিনায়ক থাকা সরফরাজ আহমেদকে বিগত কয়েকটি সিরিজে খারাপ ফর্মের জন্য দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

সরফরাজ আহমেদ জানিয়েছেন, ‘‘পাকিস্তানকে সর্বোচ্চ স্তরে নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত সম্মানের। আমি আমার সমস্ত সতীর্থ, কোচ ও নির্বাচকদের ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা আমাকে এই সফরে সাহায্য করেছেন। আজহার আলি, বাবর আজম ও পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি ওরা দি‌ন‌ে দি‌নে শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।''

তবে সরফরাজকে দল থেকে বাদ দেওয়া যে কঠিন ছিল, সেকথা জা‌নিয়ে তিনি বলেন, খেলোয়াড় ও অধিনায়ক হিসেবে সরফরাজ ভাল খেলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর ফর্ম ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতির দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট দল‌ের স্বার্থে তাঁকে বাদ দেওয়া হল। যাতে তিনি আবারও পরিশ্রম করে হারানো ফর্ম ফিরে পেতে পারেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন সরফরাজ আবারও জাতীয় দলে ফিরবেন। সরফরাজের লড়াকু মনোভাবের প্রশংসাও করেন তিনি।