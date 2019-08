গুরুপূর্ণিমায় রমাকান্ত আচরেকরকে শ্রদ্ধা সচিন তেন্ডুলকরের

গত জানুয়ারিতে দ্রোনাচার্য কোচ প্রয়াত হন ৮৭ বছর বয়সে।





Guru is the one who removes the darkness of ignorance in the student.

Thank you Achrekar Sir for being that Guru & guide to me and making me what I am today.#GuruPurnima pic.twitter.com/Tbd74ZdVb0 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 16, 2019

রমাকান্ত আচরেকরের মৃত্যুর পর সচিন বলেছিলেন, ‘‘স্বর্গের ক্রিকেট সমৃদ্ধ হল আচরেকর স্যারের উপস্থিতিতে।'' সচিন আরও বলেন, ‘‘তাঁর আরও অনেক ছাত্রের মতো আমি ক্রিকেটের এবিসিডি শিখেছি স্যারের কাছ থেকেই। আমার জীব‌নে স্যারের অবদান ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি যেখানে দাড়িয়ে রয়েছি তার ভিত তৈরি করেছিলেন তিনি।''

চিরকালই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের পিছনে রমাকান্ত আচরেকরের ভূমিকার কথা বলে এসেছেন সচিন। প্লেয়ার হিসেবে আচরেকর মাত্র একটিই প্রথমশ্রেনীর ম্যাচ খেলেছিলেন।

সচিন বলেন, ‘‘গত মাসে আমি স্যারের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আরও কয়েকজন স্যারের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়েছিলাম। পুরনো সময় মনে করে আমরা অনেক হাসাহাসি করলাম। আচরেকার স্যার আমাদের শিখিয়েছিলেন সোজা খেলতে সোজা হয়ে বাঁচতে। ধন্যবাদ স্যারকে তাঁর জীবনে আমাদের জায়গা দেওয়ার জন্য এবং তাঁর কোচিংয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করার জন্য। দারুণ খেললেন স্যার এবং যেখানেই থাকুন আপনার কোচিং চলুক।''

এই কোচের হাত ধরেই বিশ্বকের সর্ব কালের সেরা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠা সচিন তেন্ডুলকরের।

এ ছাড়া প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটসম্যান বীরেন্দ্র সেহবাগ গুরুপূর্ণিমায় টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেখানে তিনি লেখেন, ‘‘সব অন্ধকার কেটে যাক।''

May the Darkness be dispelled. Happy #GuruPurnima ! — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 16, 2019

প্রাক্তন ক্রিকেটার ভিভিএস লক্ষ্মণও তাঁর শিক্ষখ ও কোচদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, ‘‘গুরুদের আশীর্বাদ আমাদের উপর সব সময় থাকুক। শুভ গুরুপূর্ণিমা।''

Guru is the one who can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. On the auspicious occasion of #GuruPurnima, I thank all my teachers and coaches in nurturing and moulding my life. https://t.co/7QduGWMTg7 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) July 16, 2019

লক্ষ্মণ বলেন, ‘‘গুরু এমন একজন মানুষ যে জীবনে আশা জাগায়, স্বপ্ন দেখতে শেখায়। গুরুপূর্ণিমার এই মুহূর্তে আমি আমার সব শিক্ষক ও কোচদের ধন্যবাদ জানাই।''