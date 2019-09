Shoaib Akhtar অবাক হয়েছেন মিসবা-উল-হক পিসিবির চেয়ারম্যান না হওয়ায়

পাকিস্তান ক্রিকেটে হেড কোচ ও মুখ্য নির্বাচকের যৌথ দায়িত্বে Misbah-ul-Haq

তিনি লেখেন, ‘‘শুভেচ্ছা মিসবাকে নতুন দ্বৈত ভূমিকা পাকিস্তান ক্রিকেটের হেড কোচ ও চিফ নির্বাচকের জন্য। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি ওকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়নি এর সঙ্গে। হাহাহাহা। আমি শুধু মজা করছি। আমার আশা ও আগের মতই আশ্চর্য কিছু করবে।'

Congratulations to @captainmisbahpk for the new 'dual' role of Head Coach as well as Chief Selector for Pakistan Cricket Team.

I am surprised he is not appointed the Chairman PCB as well along with it.



Hahahaha



i am just kidding. I really hope he does wonders like before :)