‘‘বার্মিংহামে ভারতকে নিয়ে এসো’’: কোহলিদের সঙ্গে সেমিফাইনালে খেলতে চেয়ে ভনের টুইট

Great performance .. Strong mentality over the last few days .. Bring on #India in Birmingham .. #CWC19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) July 3, 2019

গত কয়েক দিন ধরে কঠোর মানসিকতা... ভারতকে বার্মিংহামে নিয়ে এসো।'' অর্থাৎ সেমিফাইনালে আবারও ভারতের সঙ্গে খেলতে চান তিনি। এবং সেই মাঠেই যেখানে ভারত রবিবার হেরেছে ব্রিটিশদের সঙ্গে। ভারত বা অস্ট্রেলিয়া, যে দল দ্বিতীয় স্থানে থেকে শেষ করবে তারা মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ডের। ১১ জুন বার্মিংহামে ম্যাচটি হবে।

Australia is going to lose to SA and India is winning against SL. So it's gonna be Aus vs Eng. Save this tweet. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) July 3, 2019

i'm sure they'll roll over for you just like they did on sunday — younas (@yunussaeed) July 3, 2019

Absolutely and it's England vs Australia final the ashes final on 14th July...we all are waiting for it..the margin of win of Australia will surely high but England should also try to beat India with a margin of minimum of 100 runs in semi finals — Deepak Yadav (@DeepakY13148266) July 3, 2019

So England will be knocked out by India in Birmingham — (@_Namrataa) July 3, 2019

India gonna still win this world cup #TeamIndia #cwc19 — Pradyumn Aggarwal (@impradyumn1998) July 3, 2019

অস্ট্রেলিয়ার শেষ ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে। ভারতের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।

ভনের টুইট দেখে কেউ মন্তব্য করেছেন সেমিফাইনালে প্রতিশোধের জন্য মুখিয়ে থাকা ভারতের সঙ্গে খেলার সম্ভাবনার কথা ভেবে। কেউ বা বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া শেষ ম্যাচে খারাপ খেললে ভারত খেলে একে শেষ করতেই পারে। সেক্ষেত্রে ভনের উচিত এখনই ভারতকে সেমির প্রতিপক্ষ না ভেবে অপেক্ষা করা। অনেক ভারত-সমর্থকই ভনকে পাল্টা খোঁচা মেরে উত্তর দিয়ে বলেছেন, খেলা হলে এবার ভারতই জিতবে।

এদিকে বার্মিংহামে খেলার সুযোগ পেয়ে খুশি ইংল্যান্ড অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান। তিনি সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জানাচ্ছেন, ‘‘এটা এমন মাঠ যেখানে খেলতে আমরা খুবই পছন্দ করি। গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি কোথায় খেলতে চাই এই প্রশ্ন করা হলে আমরা এজবাস্টন, দ্য ওভাল ও ট্রেন্ট ব্রিজেই ন'টি ম্যাচ খেলতে চাইতাম।''

তি‌নি আরও বলেন, ‘‘এটা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপার, সেই তিনটি মাঠের একটিতেই আমরা খেলতে চলেছি।''

প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ড এই মাঠে শেষ দশটা আন্তর্জাতিক ম্যাচে টানা জিতেছে।