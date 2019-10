দেখুন কী ভাবে ১৭২-৪ থেকে ১৮৪-তে অল-আউট হয়ে গেল একটা দল

দেখুন সেই ভিডিও:

Tasmania needed five runs to win from 11 overs with five wickets in hand and then: WW.11W.W1W #MarshCup | @MarshGlobal pic.twitter.com/vwiAHSKI1o — cricket.com.au (@cricketcomau) September 23, 2019

OUT! VICTORIA WIN BY ONE RUN! CAN YOU BELIEVE IT! #VICvsTAS #MarshCup — Victorian Cricket Team (@VicStateCricket) September 23, 2019

For his maiden List A half century and 2-43 with the ball, Will Sutherland is player of the match #vicsdoitbetter #MarshCup pic.twitter.com/vAAMaYoq8z — Victorian Cricket Team (@VicStateCricket) September 23, 2019

ক্রিস ত্রিমেইন এবং জ্যাকসন কোলম্যান চারটি করে উইকেট নেন এই ম্যাচে। বেন ডারমট ছাড়া তাসমানিয়ার কোনও ব্যাটসম্যানই ৩০ –এর কোটা টপকাতে পারেননি। ছ'জন ব্যাটসম্যানের রান ন'য়ের উপর যায়নি।

ভিক্টোরিয়ার হয়ে উইল সাদারল্যান্ড একমাত্র হাফ সেঞ্চুরিটি করে দলকে ১৫০ রানের গণ্ডি পেরতে সাহায্য করে। তার আগে ১৩৩ রানে সাত উইকেট পড়ে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়ার একটা সময়। তিনি তিনটি ছক্কা হাঁকান।

তাসমানিয়াকে পরের ম্যাচে খেলতে হবে পশ্চিইম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫ সেপ্টেম্বর,ভিক্টোরিয়া ২৯ সেপ্টেম্বর খেলবে কুইন্সল্যান্ডের বিরুদ্ধে।