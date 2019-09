ধোনির অবসর নিয়ে গুঞ্জন, প্রসাদ ও সাক্ষীর পর এবার সম্ভাবনা নাকচ করল সিএসকে

অভিনব এক পোস্টে ধোনির অবসরের গুজবকে উড়িয়ে দিল সিএসকে। তাদের পোস্টে জনপ্রিয় মার্কিন ফ্যান্টাসি ড্রামা টিভি সিরিজ ‘গেম অফ থ্রোনস'-এর এক চরিত্র আর্য স্টার্কের এক সংলাপকে কিঞ্চিৎ বদলে ব্যবহার করা হয়। ধোনির নাম কোথাও করা হয়নি। সংলাপটিতে লেখা ছিল ‘নট টুডে'। এখানে ইংরেডি ‘টি' অক্ষরটি বদলে করা হয় ‘৭'। এটি ধোনির জার্সি নম্বর।

কোহলির টুইট ঘিরে ধোনির অবসরের জল্পনা, কী জানালেন প্রধান নির্বাচক

Not 7oday. — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 12, 2019

এমন সাঙ্কেতিক পোস্ট দেখে কেউ কেউ বুঝতে না পারলেও অধিকাংশই পোস্টের অর্থ বুঝে যান। তাঁরা এমন বুদ্ধিদীপ্ত পোস্টের জন্য রীতিমতো প্রশংসায় ভরিয়ে দেন সিএসকে-কে।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে সাক্ষী ধোনি টুইটারে ধোনির অবসরের গুজব নিয়ে কেবল তিনটি শব্দ লেখেন। বুঝিয়ে দেন এটা নিছকই গুজব।

Its called rumours ! — Sakshi Singh (@SaakshiSRawat) September 12, 2019

তার আগে প্রধান নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ জানিয়ে দেন, ধোনির অবসরের খবর ভুয়ো। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তিন টেস্টের দল ঘোষণা করার সময় তিনি বলেন, ‘‘এমএস ধোনির অবসর নিয়ে কোনও আপডেট নেই। এই খবর ভুল।''

বিশ্বকাপের শেষে সাময়িক ভাবে ক্রিকেট থেকে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন মাহি। এর ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে তিনটি টি২০ ও তিনটি ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজে দলে ছিলেন না তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টি২০ সিরিজেও দলে নেই ধোনি।

৩৮ বছরের ধোনি ২০১৯ সালের শেষবার ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গালুরুতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ ম্যাচ খেলেছিলেন।