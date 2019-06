টুইটারে নয়া মাইলস্টোন ছুঁয়ে ভক্তদের অভিনব ভিডিও উপহার বিরাট কোহলির

বিশ্বরেকর্ড করা সতেরো ছক্কাকে ‘‘অদ্ভুত'' ও ‘‘আজব'' বললেন মর্গ্যান

ওই ভিডিওটি টুইটারে শেয়ার করে বিরাট লেখেন, ‘‘টুইটারে ৩ কোটি পেরনোর পরেও আমার ওই একই অভিব্যক্তি। প্রত্যেকের ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।''

also my reaction when we crossed 30 million on Twitter. Thanks for all the love and support everyone. #30MillionStrong pic.twitter.com/TGOrUQvWac