ট্রোলড হলেন জোফ্রা আর্চার, দুরন্ত উত্তরে মন জিতলেন টুইটারে

জাতীয় দল থেকে দূরে আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন তিনি। ২৪ বছরের তারকা ইউটিউবে তাঁর প্রথম ‘ভ্লগ' (ভিডিও ব্লগ) পোস্ট করেছেন। পরে সেটি তিনি পোস্ট করেন নিজের টুইটার হ্যান্ডলেও।

দেখুন কী ভাবে নাথান লিয়ঁ ৬ উইকেট সেলিব্রেট করলেন ফ্যানরা

My 1st vlog is out https://t.co/wBRF1yuJjp

নেটিজেনরা অনেকেই পছন্দ করেছেন তাঁর ভিডিও। কিন্তু টুইটারে কেউ কেউ এই নিয়ে তাঁকে ট্রোল করারও চেষ্টা করেন। আর্চার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে উত্তর দিয়ে মন জিতেছেন টুইটারের।

And you are very handsomehttps://t.co/0BPR1x1fCl