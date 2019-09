Jasprit Bumrah: ইতিহাস গড়া বুমরাহর কথা শুনে কেন হাসিতে ফেটে পড়লেন কোহলি?

বুমরাহর হ্যাটট্রিকে নতুন দিক হল এই রিভিউটি। রিভিউয়ের পর আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে হ্যাটট্রিক পূরণ হয় তাঁর।

টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাট্রিক, তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে ইতিহাস গড়লেন জসপ্রীত বুমরাহ

I owe my hat-trick to you - Bumrah tells @imVkohli @Jaspritbumrah93 became the third Indian to take a Test hat-trick. Hear it from the two men who made it possible



Full video herehttps://t.co/kZG6YOOepS - by @28anand #WIvIND pic.twitter.com/2PqCj57k8n