বুমরাহ হ্যাটট্রিক করতেই টুইটারে মিম ‘উৎসব’ ভক্তদের

টসে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতকে ব্যাট করতে পাঠায়। ভারত হনুমা বিহারীর শতরানের দৌলতে ৪১৬ রানে পৌঁছয়। এরপরই শুরু হয় বুমরাহ ম্যাজিক। ম্যাচের সপ্তম ওভারে জন ক্যাম্পবেলকে মাত্র দু'রানে ফিরিয়ে দেন ২৫ বছরেরে তারকা পেসার।

এরপর নবম ওভারে আবার আঘাত হানেন বুমরাহ। এবার পরপর তিন বলে তিন উইকেট তুলে নিয়ে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। এবং তারপরেও আরও দু'টি উইকেট পান তিনি।

টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক, তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে ইতিহাস গড়লেন Jasprit Bumrah

দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাত উইকেটে ৮৭। বুমরাহর ঝুলিতে ষোলো রান দিয়ে ছ'উইকেট। ভারতের তোলা ৪১৬ রান থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখনও ৩২৯ রানে পিছিয়ে।

ম্যাচ শেষে বুমরাহ তাঁর হ্যাটট্রিকের জন্য কৃতিত্ব দেন অধিনায়ক কোহলিকে। কেননা কোহলি সময়মতো রিভিউ না নিলে ইতিহাস গড়া হত না বুমরাহর।

টুইটারে বিসিসিআইয়ের পোস্ট করা ভিডিওয় বুমরাহ বলেন, ‘‘আমি খুব একটা নিশ্চিত ছিলাম না আবেদনটির ব্যাপারে। আমার মনে হয়েছিল ব্যাটে লেগেছে। তাই আমি অতটা আবেদনও করিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দারুণ কাজে লেগেছে রিভিউটি। তাই আমি মনে করি আমি হ্যাটট্রিকটা করতে পেরেছি অধিনায়কের জন্যই।''

বুমরাহর হ্যাটট্রিকের প্রথম শিকার ডারেন ব্রাভো। বল তাঁর ব্যাটে লেগে দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়ানো কেএল রাহুলের হাতে জমা পড়ে। এরপর শামারা ব্রুকস এলবিডবলিউ হন দ্বিতীয় বলে। তিনি রিভিউ নিলেও আম্পায়ার শেষ পর্যন্ত আউটই দেন। এরপর তৃতীয় বল। বুমরাহর ইয়র্কার আছড়ে পড়ে নতুন ব্যাটসম্যান রোস্টন চেজের প্যাডে। আম্পায়ার পল রিফেল নটআউট দেন। বিরাট রিভিউ নেন। বাকিটা ইতিহাস।

টেলিভিশন রিপ্লে থেকে পরিষ্কার হয়ে টায় বল লেগ স্টাম্পে লাগছে। ফলে সিদ্ধান্ত বদলাতে হয় মাঠের আম্পায়ারকে। সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মধ্যে সেলিব্রেশন শুরু করে দেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা।