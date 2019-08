প্রো-কবাডি লিগ ম্যাচের আগে জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন বিরাট কোহলি, ট্যুইটারে তারিফের বন্যা

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন বিরাট কোহলি

দেখে নিন বিরাট ফ্যানেদের কিছু প্রতিক্রিয়া

প্রো কবাডি লিগের উদ্বোধনে এসে নিজের ছোটবেলার ভাললাগার কথাও শেয়ার করতে শোনা যায় বিরাট কোহলিকে। তিনি যে কবাডি (Kabaddi) খেলতে নিজেও খুব ভালবাসেন সে কথাও জানান তিনি (Virat Kohli)।

"প্রো কবাডি লিগ শুরুর পর থেকে আমাদের দেশে খেলাধুলা সংস্কৃতিতে কবাডি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ছোট অবস্থায় আমরা প্রায় সকলেই এই খেলা খেলেছি। এখন সেই খেলাটি এত উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছানোয় এই খেলা দেখে পুরোপুরি আলাদা অনুভূতি হচ্ছে আমার, বিশেষত যখন আপনি জানেন যে ভারতীয় কবাডি দল বিশ্বের অন্যতম সেরা দল" বলেন কোহলি।

বিরাট, ধোনি কেন আলাদা জানিয়ে দিলেন ক্রুণাল পাণ্ড্যে

"যেভাবে গোটা বিশ্বের খেলোয়াড়রা পিকেএল-র অংশ হতে ভারতে আসছেন তা প্রমাণ করে দিচ্ছে যে গোটা বিশ্বে খেলাটির জনপ্রিয়তা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। কবাডি বিশ্ব স্বীকৃত খেলাতে পরিণত হওয়ার কারণ ভারতীয় খেলোয়াড়ের ফিটনেস এবং দৃঢ় সংকল্প" বলেন তিনি (Virat Kohli)।

ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা আগেও প্রো কবাডি ম্যাচে তিনি (Virat Kohli) যে উপস্থিত থাকছেন সে বিষয়েও ট্যুইট করেন বিরাট কোহলি ।

Kabaddi, #IsseToughKuchNahi! Who is joining me in Mumbai to witness this LIVE?

Watch me at tonight's @ProKabaddi game at 7 PM. Only on @StarSportsIndia pic.twitter.com/JJQi9I8zs1 — Virat Kohli (@imVkohli) July 27, 2019

আগামী ৩ অগাস্ট থেকে ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli)। ওইদিন থেকেই শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ।

ওই সিরিজে ভারত ৩ টি টোয়েন্ট, ৩ টি একদিনের ম্যাচ ও ২ টি টেস্ট ম্যাচ খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল।