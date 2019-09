ICC বেন স্টোকসের প্রশংসা করে সচিনকে বিদ্রূপ করায় ক্ষোভ ফ্যানদের

ICC Test Rankings: সেরা ১০-এ ঢুকে পড়লেন যশপ্রীত বুমরা

বিশ্বকাপের পরেও আইসিসির টুইট ভালভাবে নেননি সচিন ভক্তরা। এবারও তার প্রতিক্রিয়ায় ভরে গিয়েছে আইসিসির টুইটার হ্যান্ডেল। তেন্ডুলকর ফ্যানদের মতে, যদিও স্টোকস টেস্ট ক্রিকেটের একটা সেরা ইনিংস খেলেছেন কিন্তু তাঁকে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার বলা যায় না।

দেখে নিন কিছু মন্তব্য...

Just that you are saying so don't think that we are going to believe



Greatest cricketer of all time is @sachin_rt , rest everything starts after him in cricket world



Did you get it? — Mr. Sethi (@sethisahab_) August 27, 2019

One has 15,921 Runs in tests 18426 ODIs, Averaging 54 and 45.



Other has 3479 in tests and 2628

in ODIs. averaging 35 and 40.



Shall I talk about centuries?? — Nick (@discoverlyours) August 27, 2019

I think Sachin deserves more respect than this.. In the late 90s he shouldered the Entire Indian cricket team on his Own..countless times.. The only difference.. There wasn't any Twitter during that time.. — Thoukir Ahamed, MBBS (@thoukirkool007) August 27, 2019

After this post Sachin showing his career Stats to ICC pic.twitter.com/oyg0R7NwuO — Garv (@imgarvmalik) August 27, 2019

You got both the wins for free.. poor umpiring decisions! Yes Ben Stokes played well but if the match wasn't won.. his innings both the time would have been just a good inning. #ridiculous to call him greatest cricketer ..#shame — Mitr Manav (@mitr_manav) August 27, 2019

প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ৬৭ রানে অল-আউট হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৫৯ রানের লক্ষ্যে নেমেছিল ব্রিটিশরা। চতুর্থদিন যখন শেষ ব্যাটসম্যান জ্যাক লিচ ব্যাট করতে নামছেন তখন ইংল্যান্ডের জিততে হলে দরকার ছিল ৭৩ রান। ক্রিজে ছিলেন বেন স্টোকস।

প্যাট কামিন্সকে বাউন্ডারি হাঁকিয়ে যখন এই অল-রাউন্ডার ইংল্যান্ডকে জয় এনে দিলেন তখন তাঁর নামের পাশে অপরাজিত ১৩৫ রান লেখা হয়ে গিয়েছে। চতুর্থ ইনিংসে এটাই ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। এবং টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এটা দশম।

এই জয় ছাঁপিয়ে গিয়েছে ১৯৮১-এর অ্যাসেজে হেডিংলেতে ফলো-অন করার পর অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর সেই রেকর্ডকে।