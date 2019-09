সমুদ্র সৈকতে রবি শাস্ত্রী, ছুটি কাটানোর ছবি দিয়ে ট্রোলড ভারতীয় কোচ

এমএস ধোনির টেস্ট অধিনায়কত্বের রেকর্ডকে ছুঁয়ে ফেললেন Virat Kohli

দেখে নিন রবি শাস্ত্রীর টুইট ঘিরে নেটিজেনদের ব্যাঙ্গ:

I go for whiskey pic.twitter.com/Su73EQAjlE — Bhrustrated (@AnupamUncl) August 26, 2019

Ab theek hai cool cool cool !! pic.twitter.com/xQE4cVfMQr — Pranjul Sharma (@Pranjultweet) August 26, 2019

after having some juice. pic.twitter.com/YCr45Sa3sw — manish waghela (@manishnwaghela) August 26, 2019

Concentrate on your fitness as well as stomach... U r a Indian coach not an galli coach — MVSC (@MVSC12) August 26, 2019

U need not juice. Please show a side view of urs in next picture.. wanted to see growth of your baby — Brijesh Negi (@midastouch786) August 26, 2019

Sir, please improve your dressing sense. Looking very awkward. — #imPUBLIC (@iamAKRath) August 26, 2019

ভারতের সহ অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে ব্যাট হাতে দারুণ পারফরম্যান্স করেন। প্রথম ইনিংসে ৮১ রান করার পর দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান পান তিনি। তাঁর ব্যাটিংয়ের সুবাদেই ভারত চতুর্থ ইনিংসে ক্যারিবিয়ানদের সামনে ৪১৯ রানের লক্ষ্যমাত্রা রাখতে সক্ষম হয়। তারপর সহজেই জিতে যায় ম্যাচটি।

রান তাড়া করতে নামা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে একবারও মজবুত দেখায়নি দ্বিতীয় ইনিংসে। তাদের সহজ আত্মসমর্পণের ফলেই অনায়াসে জয় পায় ভারত। উপমহাদেশের বাইরে এটা সবথেকে বেশি রানের ব্যবধানে জয় ভারতের।

এই জয়ের ফলে বিদেশের মাটিতে ভারতের হয়ে সবথেকে বেশি টেস্ট ম্যাচ জেতার রেকর্ড গড়লেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ভেঙে দিলেন সৌরভের রেকর্ড। এই জয়ের ফলে সিরিজে ভাল জায়গায় চলে গেল ভারত। পাশাপাশি বিশ্ব‌ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষেও পৌঁছে গেল কোহলি বাহিনী।

৬০ পয়েন্ট পেয়ে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে শীর্ষে রয়েছে ভারত। চার ও পাঁচে রয়েছে এই মুহূর্তে অ্যাশেজে অংশ নেওয়া অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। তারা একটি করে ম্যাচ জিতেছে চলতি সিরিজে। একটি ম্যাচ অমীংমাসিত হয়েছে।