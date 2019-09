‘‘হ্যাটট্রিকে ক্লাবে স্বাগত’’: জসপ্রীত বুমরাহকে টুইট ভাজ্জি-পাঠানের

Jasprit Bumrah: ইতিহাস গড়া বুমরাহর কথা শুনে কেন হাসিতে ফেটে পড়লেন কোহলি?

Sensational @Jaspritbumrah93 well done on your great spell.. welcome in the hattrick club so so so proud of you. Keep it going brother pic.twitter.com/9iS4VZ1Rdc