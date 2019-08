রান না পেলে হতাশ হয়ে পড়ি, বললেন ঋষভ পন্থ

বাঁ হাতি এই ব্যাটসম্যানের উইনিং ইনিংস সাজানো ছিল চারটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে। ভেঙে দেন এমএস ধোনির রেকর্ডও। এবং ভারত ১৪৭ রানের লক্ষ্য পাঁচ বল বাকি থাকতেই পেরিয়ে গিয়েছিল.

বিসিসিআই টিভিতে ভারতের সহ-অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে কতা বলতে গিয়ে ঋষভ পন্থ বলেন, ‘‘আমার নিজের ইনিংস নিয়ে আমি খুশি। আমি রান করতে পারছিলাম না তাতে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু আমি আমার নিজের কাজ করে যাচ্ছিলাম যার ফল এ দিন পেলাম।''

