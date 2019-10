আইসিসির নিয়ম ভেঙে নির্বাসিত সংযুক্ত আরব আমিরশাহী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক

আইসিসি তাদের প্রেস রিলিজে জানিয়েছে, ‘‘তিন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর ক্রিকেটারকে ১৩ কাউন্ট দেওয়া হয়েছে ক্রিকেটের দুর্নীতি-দমন নিয়ম ভাঙার জন্য এবং প্লেয়ারদের সাময়িক নির্বাসিত করা হয়ে এই মুহূর্ত থেকে।''

এই সপ্তাহের শুরুতে নাভেদকে টি২০ বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচের দল থেকে বাদ দেওয়া হয় কোনও কারণ না দেখিয়েই। তাঁর জায়গায় দলের অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয় স্পিনার আহমেদ রেজার হাতে।

