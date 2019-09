ফিরোজ শাহ কোটলা হল অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম, কোহলির নামে হল স্ট্যান্ড

সম্মানিত বিরাট কোহলি ডিডিসিএ-কে ধন্যবাদ দেওয়ার পাশাপাশি দলের সদস্য ও তাঁর ছোটবেলার কোচকেও ধন্যবাদ জানান। নিজের পরিবারকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় কোহলি ২০০১ সালের স্মৃতিচারণ করেন। সেই সময় ভাইয়ের সঙ্গে জিম্বাবোয়ের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ দেখতে তিনি এই স্টেডিয়ামে এসেছিলেন।

কোহলি বলেন, ‘‘আজ বাড়ি ফিরে আমার পরিবারকে একটা গল্প শোনাব। মনে করাব ২০০১ সালে একটা টিকিট পেয়ে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। এবং খেলোয়াড়দের থেকে অটোগ্রাফ নিতে চেয়েছিলাম। আজ আমার নামে একটা প্যাভিলিয়ন রয়েছে আমার নামে একই স্টেডিয়ামে, সেটা বিমূর্ত এবং বিরাট সম্মানের।''

এর আগে ডিডিসিএ-র সভাপতি রজত শর্মা বলেন, বিরাট কোহলি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার।

@delhi_cricket president @RajatSharmaLive on #DDCAAnnualAwards2019: When I decided to name a stand in honour of Virat Kohli, I told this first to Arun Jaitleyji. He told me this is a good decision because there is no better player than Virat in world cricket.