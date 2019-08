রবি শাস্ত্রীকে আবার কোচ করে সমালোচনার মুখে বিসিসিআই

দেখে নিন সেরকম কিছু টুইট...

Why this farce, not in the interest of Indian cricket. — R C (@ChandrasaykarR) August 16, 2019

Reaction of every Indian Cricket fan pic.twitter.com/ttdwic2Mn1 — (@Harditch) August 16, 2019

Haha the drama ends..be ready to face more disappointments at ICC tournaments. Why all dreams if interviews to retain this fellow — Prasanth007 (@Prasanth00716) August 16, 2019

This is the most bizzare decision taken by Kapil Dev and co. — SATHISH KRISHNAN (@SATHISHWLJ) August 16, 2019

A selection team captaining great Kapil Dev do not have the guts 2 select a coach, which India does not want at all. Congrats to Kapil Dev. — VJ (@VJ48654051) August 16, 2019

ছ'টি নাম বেছে নেওয়া হয়েছে ইন্টারভিউয়ের জন্য। তাঁরা হলেন, বর্তমা‌ন কোচ রবি ‌শাস্ত্রী, রবিন সিংহ, লালচাঁদ রাজপুত, মাইক হেসন, টম মুডি, ফিল সিমন্স। এই ক'জনই চূড়ান্ত তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন।

সেখানে আবার নতুন করে আবেদন জানাতেও হয়নি বর্তমান হেড কোচ রবি শাস্ত্রীর (Ravi Shastri)। রবি শাস্ত্রীর চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পরই। এ ছাড়া বোলিং কোচ ভরত অরুণ (Bharat Arun), ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার (Sanjay Bangar) ও ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরের (R Sridhar) চুক্তিও ৪৫ দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছিল।

কোহলির সমর্থন প্রভাব ফেলেনি শাস্ত্রীর নির্বাচনে: কপিল দেব

রবি শাস্ত্রীকে কোচ করা হয়েছে ২০২১ সালের টি২০ ক্রিকেট বিশ্বকাপ পর্যন্ত। কপিল দেব বিরাট প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, ‘‘আমরা যদি ওর মত নিতাম, তাহলে গোটা টিমের মতই জানতে চাইতাম। আমরা কাউকেই জিজ্ঞেস করিনি। তার কোনও সুযোগও ছিল না।''

২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর অনিল কুম্বলে সরে গেলে দলের হেড কোচ হন রবি শাস্ত্রী। তিনি কোচ থাকাকালীন ভারত অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ জিতেছে প্রথমবারের জন্য। আইসিসি টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে পৌঁছেছে দল। তিনি কোচ হওয়ার পর ২১ টেস্টের ১৩টিতে জিতেছে ভারত। ৬০টি ওয়ানডের ৪৩টিতে জয়লাভ করেছে। এদিকে ৩৬টি টি২০ খেলে ২৫টিতেই জয়ী হয়েছে।

মাইক হেসনের নামের বানান ভুল করায় ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটিকে ট্রোল সমর্থকদের

কপিল দেব অবশ্য জানিয়েছেন, রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে কঠিন লড়ই দিয়েছেন মাইক হেসন ও টম মুডি। যদিও সমর্থররা তাতে বিশ্বাসী নন। শাস্ত্রীর নতুন চুক্তিতে দলকে খেলতে হবে তিনটি আইসিসি টুর্নামেন্ট তার মধ্যে রয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। এবং নতুন ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ২২ অগস্ট থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ শুরু করবে ভারত।