জনি বেয়ারস্টোর মিথ্যে ফিল্ডিংয়ে চমকে গেলেন Steve Smith

বেয়ারস্টো এমন একটা ভাব করেন যেন তিনি বল ধরে ফেলেছেন। যার ফলে স্মিথ ক্রিজে ফিরে যান। যদিও বল ব্রিটিশ কিপারের ধারে কাছে কোথাও ছিল না। প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক পরে অবশ্য মেনে নেন তাঁকে চমকে দিয়েছিলেন বেয়ারস্টো।

দিনের খেলা শেষে স্টিভ স্মিথকে এই ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

স্মিথ বলেন, ‘‘ও ওখানে আমাকে আটকে দিয়েছিল, তাই নয় কী? ও কিছু বলেনি, আমিও ভাবিনি কিন্তু ও আমাকে আটকে দেয়। আমি জানতামই না বল কোথায় ছিল। মিথ্যে। আমি জানি না আর কী বলা যেতে পারে।''

Steve Smith was in no danger of being run out here ... but Jonny Bairstow made him think he was! #Ashes pic.twitter.com/YajKdVcmc8 — cricket.com.au (@cricketcomau) September 13, 2019

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার অ্যান্ড্রু টাই এমনকি ফ্যানরাও নতুন নিয়ম অনুযায়ী মিথ্যে ফিল্ডিংয়ের জন্য শাস্তির দাবি তুলেছেন।

Is that not fake fielding? #Ashes — Andrew Tye (@aj191) September 13, 2019

5 penalty runs for fake fielding pretty simple really — Martin Garoni (@MartinGaroni) September 14, 2019

where's our five-run penalty for fake fielding? #Ashes — Luke Byrnes (@lukee_byrnes) September 13, 2019

Is that not fake fielding? As much as I hate the rule, isn't that why it's there? — Daniel Beswick (@DGBeswick1) September 13, 2019

Remember this if Australia loses by five runs or less. #Ashes @FakeFielding https://t.co/jlKhIhkuas — Rick Eyre on cricket (@rickeyrecricket) September 14, 2019

Why wasn't Bairstow penalised for fake fielding? #Ashes19 — Paul McGavin (@TutorMcGavin) September 13, 2019

Jonny Bairstow with the fake fielding there but only the Aussies cheat. — Lee (@leehemmings91) September 13, 2019

এমসিসির নতুন আইন ৪১.৫ অনুযায়ী, ‘‘এটা যে কোনও ফিল্ডারের ক্ষেত্রে অন্যায় শব্দ করে বা অঙ্গভঙ্গিই করে ব্যাটসম্যানের মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটানো বা বাধা দেওয়া। আম্পায়ার এর জন্য পাঁচ রানও দিতে পারে যদি মনে করে।