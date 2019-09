ক্যারিবিয়ান লিগে উপস্থিত থাকার পর বোর্ডের কাছে ক্ষমা চাইলেন দীনেশ কার্তিক

উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান দীনেশ বিসিসিআইয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে জানান, বোর্ডের অনুমতি না নিয়ে তাঁর এখানে আসা উচিত হয়নি। তিনি বোর্ডকে অনুরোধ জা‌নান তাঁর ভুলের জন্য তাঁকে ক্ষমা করে দেওয়া হোক।

সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর টুইটে দীনেশ কার্তিকের বিবৃতিকে উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে কার্তিক বলেন, ‘‘আমি টিকেআর-এ কোনও ভাবেই অংশ নিইনি।''

তিনি তাঁর চিঠিতে লেখেন, ‘‘আমার ত্রিনিদাদে আসার কারণ কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রধান কোচ ব্র্যান্ডন ম্যাককুলামের অনুরোধ। তিনি টিকেআর-এর প্রধান কোচও হয়েছেন। ওঁর মনে হয়েছিল কেকেআর-এর অধিনায়ক হিসেবে আমি ওখানে গেলে আমরা কেকেআর নিয়েও কিছু আলোচনা করতে পারব। ৪ সেপ্টেম্বর টিকেআর-এর প্রথম খেলার সময় উনি আমাকে খেলা দেখতে ড্রেসিং রুমে আসতে বলেন। আমি তাই করেছিলাম এবং টিকেআর-এর জার্সিও পরেছিলাম। আমি নিঃশর্ত ভাবে ক্ষমা চাইছি বিসিসিআইয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে এখানে আসার জন্য।''

