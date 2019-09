দিল্লির Feroz Shah Kotla Stadium এবার অরুণ জেটলির নামে

Arun Jaitley Death: জেটলির সম্মানে কালো আর্মব্যান্ড পরে নেমেছে ভারত

News Alert: Kotla to be renamed as Arun Jaitley Stadium.

The renaming of Delhi's famous cricket venue as Arun Jaitley Stadium will take place on September 12 at a function where a Stand of the ground will be named after India captain Virat Kohli.