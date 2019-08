আর্মির সঙ্গে ধোনির ট্রেনিংয়ের সিদ্ধান্তে টুইট করে ট্রোল হলেন ডেভিড লয়েড

এমএস ধোনির এই সিদ্ধান্ত এবং ভারতীয় দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে না যাওয়ার খবরে ইংল্যান্ড ক্রিকেটাj ডেভিড লয়েড (David Lloyd) হাসির ইমোজি দিয়ে টুইট করেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ট্রোল হয়ে যান।

ডেভিড লয়েডের টুইটের পর তিনি কী ভাবে ট্রোল হলেন দেখুন।

He is a real World Cup winner. But,you paid and https://t.co/DsHcTFaezl,you got the World Cup. — Gopal krish (@Gopalak90960166) July 22, 2019

What's funny is that he's only an honorary Lieutenant Colonel and I think jumped off a plane once. — Hasham (@defactopitbull) July 20, 2019

why even this cartoon character of @lancscricket is laughing?! You with less than 20 international matches, and whole career scores not even half of @msdhoni's! What's your eligibility other than earning bread describing players like MSD?! — Mubashir (@rubusmubu) July 22, 2019

Dont u have Any Sense Do u want 2 laugh means please look mirror and laugh — venki7 (@Smart_Smasher) July 22, 2019

রবিবার ভারতের নির্বাচক কমিটি বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটেরই দল আলাদা আলাদাভাবে ঘোষণা করে দিয়েছে। বিশ্বকাপের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া শিখর দাওয়ান ফিরেছেন দলে। তিন ফর্ম্যাটেই রয়েছেন তিনি।

রবীন্দ্র জাডেজাকেও রাখা হয়েছে তিন ফর্ম্যাটেই। বিশ্বকাপে পাওয়া যে সামান্য সুযোগ তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন দারুণভাবে এটা তারই ফল।

ভারতের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে থাকছে তিনটি ওডিআই, তিনটি টি২০ ও দু'টি টেস্ট ম্যাচ। ৩ অগস্ট থেকে শুরু হয়ে সফর শেষ হচ্ছে ৩ সেপ্টেম্বর।