Dadasaheb Phalke Award: অমিতাভ বচ্চনকে শুভেচ্ছা জানালেন সচিন তেন্ডুলকর

সচিন তাঁর শুভেচ্ছার টুইটে লেখেন, ‘‘বিজয় দীনানাথ চৌহান, পুরা নাম। বাপ কা নাম দীনানাথ চৌহান, মা কা নাম সুহাসিনি চৌহান। গ্রাম মান্ডবা। বয়স ৩৬...।'' এর সঙ্গে সচিন লেখেন, ‘‘এটা এমন একটা লাইন যা আজও শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়! আশা করব এভাবেই গোটা বিশ্বের হৃদয় জিততে থাকবেন, অমিত জি।''

"Vijay Dinanath Chauhan, Poora Naam. Baap Ka Naam Dinanath Chauhan, Maa Ka Naam Suhasini Chauhan. Gaon Mandwa. Umar 36..." a line that gives me goosebumps even today!

May you continue to win hearts across the globe, Amit ji.



#DadaSahebPhalkeAward pic.twitter.com/pq9KFhejn4