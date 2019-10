সোশ্যাল মিডিয়ায় ‘বডি ট্রান্সফর্মেশন’-এর ছবি পোস্ট করে ট্রোলড বিজয় শঙ্কর

বিরাট কোহলির প্রশংসায় কী বললেন পাকিস্তানের এই তারকা পেসার

ইনস্টাগ্রামে ‘ট্রান্সফর্মেশন'-এর ছবি দিয়ে বিজয় শঙ্কর মনে করালেন ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্যে ও মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শ্রেয়স আয়ারকে। তাঁরাও তাঁদের ‘ট্রান্সফর্মেশন'-এর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন।

বিজয় শঙ্করের জামাবিহীন ছবি টুইটারের ব্যবহারকারীদের খুব একটা তুষ্ট করতে পারেনি। শারীরিক কসরত না করে ক্রিকেটে মন দেওয়ার পরামর্শ তাকে দিয়েছেন নেটিজেনরা।

So much efforts for removing the zipper? — Pranav. (@pranavkudav) October 16, 2019

Facial hair and clothing off are the only two differences one can make. You may have had a 6pack under that sweatshirt who knows ? — Dr. Mohammad Fahad (@_IAmDrFahad) October 15, 2019

Good tranfromation ji... But u lost u r place in Indian team.... Work hard and come back — seethu (@seethu11) October 15, 2019

Bhai cricketing stats badhe ki nahi wo important hai — Hritik Pawar (@hritikpawar123) October 16, 2019

Now you have a second profession opened to start gym class for young generation. #keepitup #yourock #Health #stayfit — Prabhat Nigam #CTO #MSGoldPartner #CEO (@PrabhatNigamXHG) October 15, 2019

Next Kollywood hero in making just fun, great looking champ, way to go 3D BOY — Monisha Uday (@MonishaUday) October 15, 2019

World cup mein mushkil se 30 run banaye honge aur Chala body dikhane. — unknown (@unknownentity73) October 15, 2019

Me trying to pose like you be like pic.twitter.com/6RUDdpptdl — If the heroes run & hide, who will stay & fight? (@MovTVsMusAddict) October 15, 2019

বিশ্বকাপের মাঝপথে বিজয় শঙ্করকে দেশে ফিরতে হয়েছিল। জসপ্রীত বুমরাহর ইয়র্কার নেটে অনুশীলন করার সময় তাঁর পায়ের পাতায় আছড়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান তিনি।

এর আগে বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করার সময় মুখ্য নির্বাচক এমএসকে প্রসাদ বিজয় শঙ্করের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কথা জানান ‘‘ত্রিমাত্রিক প্রতিভা''র জন্যই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে।

বিজয় শঙ্কর দলে সুযোগ পাওয়ার ফলে অম্বাতি রায়াডু এমএসকে প্রসাদের বিবৃতি প্রসঙ্গে তাঁকে খোঁচা মেরে পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে।

তিনি টুইট করে জানান, ‘‘এখুনি একটা ত্রিমাত্রিক চশমা অর্ডার করলাম বিশ্বকাপ দেখব বলে।''

সম্প্রতি তামিল‌নাডু প্রিমিয়ার লিগে প্রত্যাবর্তন হয় বিজয় শঙ্করের। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ‘এ' দলেও সুযোগ পান তিনি। কিন্তু বুড়ো আঙুলে চোট পেয়ে সেই সিরিজ থেকে ছিটকে যান তিনি।