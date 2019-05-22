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১৯৯২-এর আদলেই বিশ্বকাপ জার্সি বানাল ইংল্যান্ড

Updated: 22 May 2019 16:48 IST
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মঙ্গলবারই বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের মূল দল ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আগের প্রাথমিক দল থেকে তিনটি পরিবর্তন করা হয়েছে এই দলে।

Cricket World Cup 2019: England Unveil Kit For The Tournament Like 1992 Edition
১৯৯২-এ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল ইংল্যান্ড © টুইটার

২০১৯ বিশ্বকাপের (Cricket World Cup 2019) জার্সি সামনে আনল আয়োজক দেশ ইংল্যান্ড (England Cricket Team)। কিন্তু তা যে সমর্থকদের খুব একটা মনে ধরেনি সেটা প্রথমেই টের পাওয়া গিয়েছে। সমর্থকরা সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। ৩০ মে থেকে শুরু হবে এ বারের বিশ্বকাপ। ১৯৯২ সালের জার্সির আদলেই তৈরি করা হয়েছে এ বারের জার্সি। সেই বারই শেষবারের মতো ফাইনালে পৌঁছেছিল ইংল্যান্ড। যখন অনেক ফ্যানই এই রেট্রো জার্সিকে অসাধারণ বলে ব্যাখ্যা করছেন তখন অনেকেরই বক্তব্য যে নীল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা অনেকটাই ভারতের মতো। ইংল্যান্ড ক্রিকেট সেই জার্সির ছবি পোস্ট করে লেখে, ‘‘কেমন হয়েছে আমাদের বিশ্বকাপ জার্সি?'' সেই জার্সি পরে ক্রিকেটারদের ছবিও পোস্ট করা হয়েছে।

টুইটার ভরে গিয়েছে সমর্থকদের মন্তব্যে। অনেকেই সরাসরি অপছন্দের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ তো বলছেন, ভারতের ফেলে দেওয়া জার্সি তুলে এনেছে ইংল্যান্ড।

এর মধ্যেই ইংল্যান্ডের টেস্ট ফাস্ট বোলার স্টুয়ার্ট ব্রড এই জার্সিকে সমর্থন করে লিখেছেন, ‘‘বিশ্বকাপের জন্য দারুন জার্সি হয়েছে।''

মঙ্গলবারই বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের মূল দল ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আগের প্রাথমিক দল থেকে তিনটি পরিবর্তন করা হয়েছে এই দলে। দলে জায়গা করে নিয়েছেন জোফরা আর্চারের মতো নবাগতও।

২০১৫ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড প্রথম রাউন্ডেই হেরে দেশে ফিরে গিয়েছিল। অ্যালেস্টার কুকের বদলে কিছুদিন আগেই অধিনায়কত্ব তুলে দেওয়া হয়েছিল মর্গ্যানের হাতে।

দীর্ঘদিন পর আবার ইংল্যান্ডকে বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার হিসেবে ধরা হচ্ছে। জিততে পারলে সেটা প্রথমবার হবে। এক নম্বর ওডিআই দল হিসেবেই বিশ্বকাপে নামছে ইংল্যান্ড।

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হাইলাইট
  • ২০১৯ বিশ্বকাপ এ বার হচ্ছে ইংল্যান্ডে
  • মঙ্গলবার বিশ্বকাপের জার্সি উদ্বোধন করল ইংল্যান্ড
  • বিশ্বকাপের জার্সি নিয়ে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায়
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