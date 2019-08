অম্বাতি রায়ডুর থ্রিডি টুইট আমি খুব উপভোগ করেছি, বললেন নির্বাচক প্রধান

বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের কাছে সেমিফাইনালে হেরে ছিটকে গিয়েছে। যে ম্যাচ বৃষ্টির জন্য দু'দিনে শেষ হয়েছিল। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দল নিয়ে জল্পনা শুরু হয় যায়। আর রবিবার সেই দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। সেখানেই কথা ওঠে অম্বাতি রায়ডুকে নিয়ে।

সব রকম ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত অম্বাতি রায়ডুর

সেখানে ভারতের হারের কারন হিসেবে চার নম্বর ব্যাটসম্যান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে এমএসকে প্রসাদ বলেন, ‘‘সেই টুইটের কথায় আবার ফিরে যাই, সত্যি কথা বলতে কী ওটা একটা দারুণ টুইট ছিল, আমি খুব উপভোগ করেছি। সত্যি এটা একদম সঠিক সময়ে ছিল। আমি জানি না ও কী ভেবে করেছিল কিন্তু আমি উপভোগ করেছি।''

১৬ এপ্রিল রায়ডু এই টুইটটি করেছিলেন। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘‘এই মাত্র আমি একটা নতুন থ্রিডি চশমা অর্ডার দিয়েছি বিশ্বকাপ দখার জন্য।''

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup ..