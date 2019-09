ইসরোর প্রচেষ্টার তারিফ কোহলি, সেহবাগের: পুরো দেশ গর্বিত, বললেন গীতা ফোগত

Khwaab Adhoora raha par Hauslein Zinda hain ,

Isro woh hai, jahaan mushkilein Sharminda hain .

Hum Honge Kaaamyab #Chandrayan2 — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 7, 2019

There's nothing like failure in science, we experiment & we gain. Massive respect for the scientists at #ISRO who worked relentlessly over days & nights. The nation is proud of you, Jai Hind!#Chandrayan2 — Virat Kohli (@imVkohli) September 7, 2019

কুস্তিগীর গীতা ফোগতও ট্যুইট করেছেন, "নৌকো উত্তাল ঢেউ পার করতে ভয় পায়, আর যারা সেটি পেরোনোর চেষ্টা করে তারা কখনও পরাজিত হয় না। পুরো ভারত @ ইসরোর # চন্দ্রযান-২ নিয়ে গর্বিত।"

ইসরোর তারিফ করে একের পর এক ট্যুইট করেন হরভজন সিং, শেখর ধাওয়ান, ইরফান পাঠান এবং ক্রুনাল পান্ড্যের মতো তারকারাও।

Koshish karne walo ki kabhi har nahi hoti.. we r very proud of you @isro and all our scientist..Hindustan Zindabad — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) September 7, 2019

We are proud of you team @isro for your ultimate hard work, you have not lost, you have gotten us further. Keep the dream alive.#Chandrayaan2 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 7, 2019

Thank you to all the scientists at @isro for making us dream.. The whole nation is proud of you#ProudOfISRO — Krunal Pandya (@krunalpandya24) September 7, 2019

We started and we will reach the finish line...Proud of @isro proud of our#Chandrayaan2 #ISRO — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 7, 2019

একটি ট্যুইট মারফৎ ইসরো জানায় যে ১.৩০ থেকে ২.৩০ এর মধ্যবর্তী সময়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের আগে, মূল অরবিট থেকে আলাদা হয়ে যায় ল্যান্ডার বিক্রম, তারপরে চাঁদের জমি ছোঁয়া থেকে মাত্র ২.১ কিলোমিটার দূরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেটির।

Chandrayaan 2 সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়! ক্ষতি অতি সামান্য! এখনো কি আশা আছে?

পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু হলে রোভার প্রজ্ঞানের শনিবার সকাল সাড়ে ৫ টা থেকে সাড়ে ৬টার মধ্যে চাঁদের ল্যান্ডার থেকে বের হয়ে আসার কথা ছিল। ১৪ দিন ধরে চাঁদের মাটিতে ঘুরে এর সৃষ্টি এবং বিবর্তন সম্পর্কে সূত্রগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করতো সে। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে কতটা জল রয়েছে খোঁজখবরও দিতে পারবে সে এমনটাই আশা করা হয়েছিল।

চাঁদের যে অঞ্চলটি ল্যান্ডারের লক্ষ্য ছিল তা মূলত অনাবিষ্কৃত - বেশিরভাগ চন্দ্র অভিযান উত্তর গোলার্ধে বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে হয়েছিল। এটির সফল অবতরণ হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং চীনের পরে চতুর্থ দেশ হিসাবে পরিগণিত হত ভারত ।

ইসরো প্রধান কে সিভান বলেন যে "বিক্রম ল্যান্ডার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল এবং ২.১ কিলোমিটার উচ্চতা অবধি স্বাভাবিক আচরণই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ল্যান্ডারের সঙ্গে গ্রাউন্ড স্টেশনের যোগাযোগ হারিয়ে যায়। তথ্য বিশ্লেষণ করা হচ্ছে"। ডঃ সিভান চন্দ্রযান-২ কে "ইসরো দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে জটিল মিশন" বলে অভিহিত করেন।

Chandrayaan 2: শেষ পর্যন্ত আর আবেগ ধরে রাখা গেল না, আলিঙ্গনের সাথে সাথে চোখে এল জল

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে এই মিশনটি এখনই ব্যর্থ তা বলা যায় না। ল্যান্ডারটি আবার সংযুক্ত করা যেতে পারে। তাঁরা জানিয়েছেন, ল্যান্ডার ব্যর্থ হলেও 'চন্দ্রযান -২' এর কক্ষপথ বেশ স্বাভাবিক এবং সেটি ক্রমাগত চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছেন। ৯৭৮ কোটি টাকা খরচ করে গঠিত চন্দ্রযান -২ মিশন এখনও শেষ হয়ে যায়নি বলেই আশা করা হচ্ছে।

চন্দ্রযান-২ ২২ জুলাই শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করে।

ভারতের এই দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযানটি ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে, চন্দ্রযান-১ এর মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার ঠিক আগে তৎকালীন মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে।