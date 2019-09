সাত বছরের ফ্যানের থেকে অটোগ্রাফ নিলেন Virat Kohli, দেখে কী করলেন অনুষ্কা

অধিনায়কত্বকে বেশি গুরুত্ব দিতে নারাজ বিরাট কোহলি

টুইটে যে এই ভিডিও পোস্ট করেন তিনি লেখেন, ‘‘আমার সাত বছরের ভাইপো যে জামাইকায় গিয়েছিল প্রথম টেস্ট দেখতে। বিরাট কোহলির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গিয়েছিল যখন কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। যখন ও তাঁর কাছে গিয়ে বলে ‘আপনি কি আমার অটোগ্রাফ চান?' অনুষ্কাও''।

My 7 year old nephew, who is in Jamaica for the first test , caught @imVkohli off-guard when he went up to him and told him "would you like my autograph instead?".Stopped in his tracks and indulged him. Anushka too.. #kohli #ViratKohli #INDvsWI pic.twitter.com/9giCgJr3oB