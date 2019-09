টুইটার পেজে ইংল্যান্ড নিয়ে কী লিখল ICC

সব রকমের ক্রিকেটে সেরা বিরাট কোহলি, টেস্টে স্টিভ স্মিথ: Shane Warne

চতুর্থ টেস্টের শেষ দিন শুরুর আগে আইসিসির অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে এক ব্রিটিশ দর্শকের ছবি যিনি স্টিভ স্মিথের মুখোশ মাথার উপর তুলে রেখেছেন এবং মুখে লেগে রয়েছে হতাশা। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে কর্মা এবং তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

karma [noun]

karma | \ kr-m also kr-\

Definition of karma

often capitalized : the force generated by a person's actions held in Hinduism and Buddhism to perpetuate transmigration and in its ethical consequences to determine the nature of the person's next existence. pic.twitter.com/tv2UmTd1TI — ICC (@ICC) September 8, 2019

সঙ্গে সঙ্গেই সেই টুইট ভাইরাল হয়ে যায়। অ‌েকেই দেখে চমকে যান। অনেকেই ট্রোল করতে শুরু করেন আর মজাও পান। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন আইসিসির অ্যাকাউন্ট কি হ্যাক করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডের সামনে ৩৮৩ রানের বড় লক্ষ্যমাত্রা রেখেছিলঅস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ইংল্যান্ড ১৯৭ রানেইঅল-আউট হয়ে যায়।পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচ ফাইনালে।

ফাইনালের ম্যাচের ফলের উপরই সবটা নির্ভর করবে। কিন্তু অ্যাশেজ ধরে রাখার পথে অনেকটাই এগিয়ে থাকল অস্ট্রেলিয়া। একটা ড্র তাদের আরও একবার অ্যাশেজ জিততে সাহায্য করতে পারে।

চতুর্থ টেস্টে স্টিভ স্মিথ প্রথম ইনিংসে ২১১ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২ রান করেন। এই সিরিজে এখড়ও পর্যন্ত আতঁর রান ৬৭১। গড় ১৩৪.২। তার মধ্যে রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি। হেডিংলেতে তৃতীয় ম্যাচ জিতে নিয়েছিল ইংল্যান্ড।

(তথ্য এএফপি)