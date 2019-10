2007 T20 World Cup Final: পাকিস্তানকে হারিয়ে বিশ্ব জয়ের একযুগ

প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত ২০ ওভারে থেমেছিল ১৫৭-৫-এ। গৌতম গম্ভীর সেই ম্যাচে ৭৫ রান করেছিলেন।

এই লক্ষ্যে পৌঁছতে পর পর উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু মিডল অর্ডারে নেমে মিসবা-উল-হক জিইয়ে রেখেছিলেন পাকিস্তানের আশা। শেষ ওভার পর্যন্ত লড়াইও করে পাকিস্তান।

ম্যাচ হেরে বিরাট কোহলি জানিয়ে দিলেন ভারতকে কমফোর্ট জোন থেকে বেরোতে হবে

ফাইনাল ওভারে জিততে হলে পাকিস্তানের দরকার ছিল ১৪ রান। ধোনি বল তুলে দিয়েছিলেন জোগিন্দর শর্মার হাতে মিসবাকে তুলে নেওয়ার জন্য। আর তাতেই পাকিস্তানের জয়ের আশা শেষ হয়ে যায়। তাঁর স্কুপ শট শর্ট ফাইন-লেগের উপর দিয়ে শ্রীসন্থের হাতে গিয়ে জমা হয়।

চার নম্বরে ঋষভ পন্থের সাফল্য দেখছেন না VVS Laxman

বিসিসিআই-এর পোস্টে ফ্যানরা এতদিন পরেও শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। তাঁরা ধোনির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসন্থ এবং গোটা দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের জন্য সেই বছর।

& a boy from Ranchi went on to become a legend from just a boy with long hair from a small town rumoured to be drinking 2ltrs milk everyday.



Along with the Indian cricket team , Dhoni's journey to become a legend has been the most remarkable thing to witness