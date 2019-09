পিভি সিন্ধু বলেন, "আমার সমর্থনকারী ভক্ত সহ আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাঁদের আশীর্বাদের জন্য । আমি আরও কঠোর পরিশ্রম করব এবং আরও অনেক পদক পাব। অনেক প্রতীক্ষা করেছি এই জয়ের জন্য, আগে ২ বার সোনা জয়ের সুযোগ হাতছাড়া হলেও এবার শেষ পর্যন্ত তা করতে পেরেছে" ।

World Championships: মায়ের জন্মদিনে বিশ্বজয়ের উপহার মেয়ে সিন্ধুর

তিনি আরও বলেন, "আমার জন্য এটা একটা দুর্দান্ত মুহূর্ত। আমি ভারতীয় হতে পেরে সত্যিই খুব গর্বিত" ।

Delhi: #PVSindhu welcomed at IGI Airport on her return from Switzerland after winning the BWF World Championships, the first-ever Indian shuttler to achieve the feat; says, "a great moment for me. I am really very proud to be an Indian". pic.twitter.com/i5NkxHclaR — ANI (@ANI) August 26, 2019

#WATCH: #PVSindhu after becoming the first Indian shuttler to win BWF World Championship: I wish I'll get many more medals for this country. I would like to thank all my fans. It is because of their blessings & love that I am here today. pic.twitter.com/A4mJCvgJ0A — ANI (@ANI) August 26, 2019

সিন্ধু জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী নোজোমি ওকুহারাকে ২১-৭, ২১-৭ এ হারিয়ে প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে স্বর্ণপদক জেতেন গত রবিবার।

এর আগে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ফাইনালে যথাক্রমে ওকুহারা এবং অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন স্পেনের ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরে গিয়েছিলেন এবং ওই দু'বারই রুপোর পদক পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। তবে এবার ভাগ্য তাঁর সহায় হয় এবং শেষ হাসি হেসে সোনা জিতে নেন সিন্ধু।

দু'বছর আগে, ফাইনালে ১১০ মিনিটের এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা জিতে নেন এই ওকুহারা-ই, তবে ভারতীয় তারকা পিভি সিন্ধুর এই লড়াই ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসের অন্যতম সেরা লড়াই হিসাবে পরিচিত পেয়েছে।

দেশের পতাকা আর জাতীয় সঙ্গীত শুনে চোখের জল আটকাতে পারিনি: PV Sindhu

ওই ভারতীয় এর আগে দু'বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হারের মুখ দেখেন। পাশাপাশি গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমস, জাকার্তা এশিয়ান গেমসের ফাইনালেও হেরে যান তিনি। পিভি সিন্ধু গত বছর থাইল্যান্ড ওপেন এবং ইন্ডিয়া ওপেনেও রানার্স আপ হিসাবে শেষ করেছিলেন।

এই সোনা জয়ের ফলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পঞ্চম পদক পেলেন সিন্ধু। এর আগে ২০১৩ এবং ২০১৪-র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি একটি করে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে সিন্ধু বর্তমানে মহিলাদের একক ক্ষেত্রে যৌথ সর্বোচ্চ পদক বিজয়ী। তিনি প্রাক্তন অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন চিনের ঝাং নিংয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে ওই স্থান অর্জন করেছেন। চিনের ব্যাডমিন্টন তারকা ২০০১ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ১টি সোনা, ২টি রুপো এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক জেতেন।