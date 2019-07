প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে বিশ্ব ইউনিভার্সিয়েডে ১০০ মিটারে সোনা দ্যুতির

রাষ্ট্রপতি তাঁর টুইটে লেখেন, ‘‘নেপলসে বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা ইউনিভার্সয়েডে ১০০ মিটারে সোনা জেতার জন্য অভিনন্দন দ্যুতি চাঁদ। এখানে এটাই ভারতের প্রথম সোনা ও আমাদের দেশের জন্য বিরাট গর্বের মুহূর্ত। এই চেষ্টা চালিয়ে যান এবং অলিম্পিক্সে আরও ঔজ্জ্বল্যের দিকে লক্ষ্য রাখুন।''

দেশকে গর্বিত করে এক সপ্তাহে দ্বিতীয় সোনা জয় হিমা দাসের

Congratulations @DuteeChand for winning the 100m sprint at the Universiade, the World University Games, in Naples. This is India's first such gold and a moment of immense pride for our country. Please keep up the effort, and look to greater glory at the Olympics #PresidentKovind